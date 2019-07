Daebak! Berkat Boy With Luv, BTS Raih Pecahkan 3 Rekor Dunia di Guinness World Records

Begini Kamar 7 Member BTS di Asrama, Ada yang Sekamar Berdua, Begini Tingkah Mereka

Berikut penampakan kamar member BTS di asrama mereka.

RM dan kawan-kawan diketahui pindah ke asrama mereka yang terletak di Yeongsan, Seoul pada November 2017 lalu.

Asrama BTS ini berada di kompleks apartemen mewah bernama Hannam Hill.

Hannam Hill merupakan satu di antara kompleks apartemen paling mahal di Korea Selatan.

Kompleks apartemen mewah Hannam Hill di Yeongsan, Seoul. (Koreaboo)

Terletak di jantung kota Seoul, kompleks apartemen Hannam Hilldilengkapi dengan keamanan esktra.

Selain BTS, banyak artis lain yang tinggal di kompleks apartemen ini.

Seperti PSY, Han Hyo Joo, dan Lee Seung Chul.

Diketahui, per bulannya agensi BTS harus mengeluarkan biaya 14 ribu dolar AS hingga 18 ribu dolar AS atau sekitar Rp 198 juta hingga Rp 254,5 juta untuk membayar kontrak.