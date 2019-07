Senorita Versi Koplo Trending Nomor 1 YouTube, Via Vallen Adakan Sayembara Berhadiah Jutaan Rupiah

Senorita Versi Koplo Trending Nomor 1 YouTube, Via Vallen Adakan Sayembara Berhadiah Jutaan Rupia

POS KUPANG.COM - - Pedangdut Via Vallen meng-cover lagu Senorita milik Shawn Mendez dan Camila Cabello dengan irama koplo di akun YouTube Via VallenOfficial.

Cover Senorita versi koplo ini pun rupanya tak butuh waktu lama untuk jadi trending.

Diunggah pada Rabu (10/7/2019), cover Senorita sudah menjadi trendingnomor 1 di YouTube Indonesia dan sudah ditonton sebanyak 5.650.777 kali.

Via Vallen terlihat membawakan lagu Senorita dengan irama koplo dan diiringi pemain bandnya.

Ia juga terlihat beberapa kali menggoyangkan tangan dan badannya mengikuti alunan lagu.

Karena videonya kembali menjadi trending, pemilik nama lengkap Maulidyah Oktavia itu kemudian membagi-bagikan hadiah dengan menggelar sayembara.

Dilansir GridHot.ID dari akun Instagram pribadinya,Via Vallenmembagikan hadiah uang tunai Rp 2,5 juta untuk penggemarnya yang kreatif membuat video goyang Senorita.

"Dalam rangka Senorita koplo cover version tembus trending 1 youtube

Via ngajakin kalian buat ikutan Goyang Senorita ala Via berhadiah total 2.5 Juta rupiah untuk 5 Video terpilihhh (masing2 500 ribu rupiah)

Betewe ini untuk semua kalangan yaaa, jd siapa aja boleh ikut

• Maung Bandung Yakin Menang vs Kalteng Putra, Ini Strategi Pelatih Kepada Pemain Persib Bandung

• Kiper Maung Bandung Cedera, Ini Penjaga Gawang Berpeluang Jadi Kiper Utama Persib Bandung Musim Ini

Caranyaa :

- bikin Video Goyang Senorita ala Via sekeren dan segokil mungkin seperti di Video ini

- upload di instagram pribadi kamu dengan hastag #goyangsenoritaalavia • Batas upload tanggal 20 Juli 2019

5 video terpilih bakalan di umumin di instagram Via pada tanggal 23 Juli 2019 dan tidak bisa di ganggu gugat

Selamat bergoyang senorita ala Via teman temaaan

#senorita

#senoritakoplo

#goyangsenoritaalavia," tulis akun Instagram @viavallen, Sabtu (13/7/2019).

Tak hanya lewat Instagram, Via Vallen juga mengumumkan sayembara ini di akun YouTube-nya.

"Yuukk ikutan bikin video GOYANG SENORITA ALA VIA seperti di video ini, terus upload di instagram pribadi kamu. Menangkan hadiah total 2,5jt untuk 5 video terpilih," tulis akun Via VallenOfficial, Minggu (14/7/2019).

Sebelum ini, Via Vallen memang beberapa kali meng-cover beberapa lagu para pesohor.

Lagu-lagu yang pernah ia cover antara lain, Ddu Du Ddu Du milik BLACKPINK, Despacito milik Luis Fonsi, On My Way milik Alan Walker, dan Akad milik Payung Teduh. (*)