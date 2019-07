Simak Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Senorita' Shawn Mendes ft Camila Cabello,dengan Terjemahannya

POS KUPANG.COM - - Shawn Mendes dan Camila Cabello baru saja merilis lagu terbaru mereka, berjudul 'Senorita', Jumat (21/6/2019).

Berikut kunci gitar 'Senorita' termudah, lagu duet Shawn Mendes dan Camila Cabello:

Am C F Em G

Am

I love it when you call me señorita

C

I wish I could pretend I didn't need ya

F

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Em

Ooh, I should be runnin'

G

Ooh, you keep me coming for ya

Am

Late in Miami

C

The air was hot from summer rains

Sweat drippin' off me

F

Before I even knew her name, la-la-la

Em G

It felt like ooh-la-la-la, yeah no

Am

Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand

C F

Tequila sunrise, her body fit right in my hands, ooh-la-la-la

Em G

It felt like ooh-la-la-la, yeah

Am

I love it when you call me señorita

C

I wish I could pretend I didn't need ya

F

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Em

Ooh, I should be runnin'

G

Ooh, you keep me coming for ya

Am

You know I love it when you call me señorita

C

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

F

But every touch is ooh-la-la-la