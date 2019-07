Kawasan Timur Indonesia Aktif Membuka Akses Pasar ke Pasifik

POS-KUPANG.COM - Lima Provinsi Indonesia Timur yang mewakili Indonesia dalam pameran the 1st Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru, pada tanggal 11-14 Juli 2019, menunjukkan partisipasi aktif dalam membuka akses pasar ke Pasifik.

Kelima Provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, hadir dalam kegiatan Pacific Exposition 2019 sebagai wakil dari Indonesia bersama-sama dengan 19 negara Pasifik lain untuk melakukan promosi pariwisata.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menjelaskan pihaknya mengapresiasi langkah aktif dari kelima provinsi Indonesia Timur tersebut dalam mempersiapkan penampilan di Pacific Expo.

“Kelima provinsi yang datang ke Selandia Baru minggu depan menunjukkan komitmen total dalam promosi Indonesia Timur” ujar Dubes Tantowi dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin (8/6/2019).

Partisipasi kelima provinsi di Indonesia Timur antara lain dengan mengirimkan sejumlah penari dan musisi terkenal untuk ditampilkan dalam kegiatan 4 hari tersebut.

Dalam daftar musisi yang akan terlibat dalam konser the Sound of Pacific antara lain tercatat nama Glen Fredly, Ivan Nestorman, serta kelompok musik Papua Original yang akan tampil dalam konser Sound of the Pacific yang akan berlangsung pada tanggal 13 dan 14 Juli 2019.

Acara ini terbuka dan gratis untuk masyarakat di Auckland.

Selain mengirimkan delegasi seni, kelima provinsi Indonesia Timur tersebut juga mengirimkan beberapa tour operator yang akan mempromosikan pariwisata kepada publik setempat.

Beberapa pejabat seperti Gubernur, Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota di kelima provinsi juga akan hadir untuk mendukung penuh penampilan kesenian daerahnya.

Peran aktif dari kelima di Kawasan Indonesia Timur tersebut merupakan hal yang patut disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia.