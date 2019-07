BERITA POPULER: Perempuan di Sebelah Faisal Nasimuddin, Buah Super Mahal dan Ramalan Zodiak Hari ini

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 30 juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Luna Maya Unggah Foto Bareng Faisal Nasimuddin, Kok Ada Cewek Seksi di Sebelah Faisal?, Buah-Buahan Ini Harganya Super Mahal dan Ramalan Zodiak Senin 1 Juli 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Perempuan Seksi di Sebelah Faisal Nasimuddin

Luna Maya Unggah Foto Bareng Faisal Nasimuddin, Kok Ada Cewek Seksi di Sebelah Faisal?

Kabar kedekatan Luna Maya dengan Faisal Nasimuddin, pengusaha keren asal Malaysia sedang santer-santernya jadi sorotan masyarakat.

Bahkan sejumlah penggemar Luna Maya berharap mantan kekasih Reino Barack, suami Syahrini ini segera menikah dengan Faisal Nasimuddin.

Namun sayang, para penggemar Luna Maya ini seolah tersentak, begitu Luna Maya mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya, Minggu (30/6/2019).

Pasalnya dalam foto tersebut, tampak Luna Maya dan Faisal Nasimuddin.

Meskipun keduanya menggunakan kaus yang sama dengan warna yang sama pula, namun posisi foto Luna Maya dan Faisal Nasimuddin membuat para penggemar artis asal Bali ini kecewa.