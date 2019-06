Menyelinap ke rumah kosong untuk Mandi, Pria Ini Tewas Tersetrum Listrik

POS-KUPANG.COM | YALA - Seorang pria di Thailand dilaporkan tewas tersetrum setelah diketahui menyelinap ke rumah tak berpenghuni untuk mandi pada Selasa malam (18/6/2019).

Pria bernama Yusaree Kadasae itu ditemukan temannya, Kritmet Chuchote di rumah yang berlokasi di Distrik Betong, Yala. Polisi pun menerima laporan pukul 20.00 waktu setempat.

Dilaporkan The Nation via Asia One Kamis (20/6/2019), Chuchote berkata awalnya Kadasae masuk ke rumah itu untuk mengisi daya ponsel dan mandi mengingat sedang kosong.

Namun ketika pria 27 tahun itu tak kunjung keluar dari rumah, maka mereka pun mencarinya. Mereka terkejut ketika melihat Kadasae sudah terbaring.

Chuchote mengaku dia melihat ada tanda terbakar di tangan kanannya. Sebuah stop kontak dengan kabel terbuka ditemukan dekat pintu kamar mandi.

Dalam pernyataan resmi polisi, mereka menduga Kadasae tidak sengaja menyentuh kabel dari stop kontak itu yang membuatnya tersetrum dan membunuhnya seketika. (Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)

