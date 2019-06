Tak Cuma Jadi Bumbu Masakan, Kunyit Juga Punya Manfaat untuk Kesehatan

POS-KUPANG.COM– Kunyit tak hanya bisa dipakai untuk resep masakan semata, tetapi juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita sekeluarga.

Kunyit sudah dipercaya sebagai bahan rempah yang paling banyak memberikan manfaat sejak zaman China kuno.

Tak hanya untuk kesehatan, kunyit ternyata juga bisa menurunkan berat badan, meningkatkan mood, dan meredakan rasa sakit.

“Kekuatan kunyit ini terletak pada bahan kimia natural yang disebut curcurmin,” jelas William W. Li, MD, sebagai pengarang buku Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself.

Curcumin menjadi properti untuk menyembuhkan kemerahaan, sebagai agen anti oksidan, anti bakteri, dan pereda rasa sakit.

Tapi, masih banyak lagi manfaat dari kunyit yang sungguh bermanfaat untuk kita, berikut ulasannya.

1. Agen Anti-Inflammatorier dan Antioksidan

Salah satu poin penjualan terbesar pada kunyit adalah sifatnya anti-inflamasi, kata Robin Foroutan, RD, seorang ahli diet integratif di Morrison Center di New York.

"Karena sebagian besar penyakit adalah peradangan yang tak terkendali, menggunakan herbal dan makanan yang membantu keseimbangan peradangan tubuh cukup menarik," jelasnya.