Yasmawaty Senang Dapat Barang Harga Murah dari Bazar BPR Atambua

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA---Warga Atambua, Kabupaten Belu

merasa senang sekali dengan kegiatan bazar murah yang diselenggarakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Danamas Atambua, Kabupaten Belu.

Lewat bazar murah ini warga bisa memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah.

Hal ini dungkapkan Yasmawaty saat ditemui Pos Kupang.Com di lokasi bazar murah depan Kantor BPR Danamas Atambua, Senin (27/5/2019).

Menurut Yasmawaty, kegiatan bazar murah ini sangat membantu masyarakat karena masyarakat bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibadingkan harga di pasaran.

Hal senada disampaikan Ramawaty, warga yang tinggal di wilayah pasar baru. Ia mengapresiasi kepada BPR Danamas yang telah membuka bazar murah bagi masyarakat. Kegiatan seperti ini sungguh membantu masyarakat.

Untuk diketahui, BPR Danamas Atambua membuka bazar murah selama satu bulan terhitung tanggal 25 Mei sampai dengan 25 Juni 2019.

Bazar murah ini dibuat dalam rangka ulang tahun BPR Danamas Atambua yang ke 6 dan Hari BPR Nasional serta menyosong hari raya Idul Fitri.

Tujuan bazar murah ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah. Kemudian, bazar murah yang dibuat BPR Danamas ini bisa meredam gejolak harga barang di pasar yang kerap terjadi menjelang hari raya.

Selain itu, untuk lebih memperkenalkan produk produk BPR Danamas Belu seperti tabungan, deposito dan kredit kepada masyarakat dan menarik masyarakat untuk menabung di BPR Danamas.

Direktur Utama BPR Danamas Belu, Siprianus Bintura saat ditemui Pos Kupang.Com, Senin (27/5/2019) mengatakan, BPR Danamas Belu membuka bazar murah untuk barang kebutuhan pokok. Barang-barang yang dijual antara lain, beras, telur ayam, gula pasir, sabun, rinso.

Beras jenis Impare 6 dijual seharga Rp. 9.000 per kilogram, gula pasir Rp 14 ribu per kilogram, telur Rp 48.500 per papan dan minyak goreng Rp 11.500 per kemasan. Harga barang tersebut lebih murah dari harga di pasaran sehingga setiap pembelian satu jenis barang akan mendapatkan selisih. Selisih harga barang tersebut bisa dimanfaat sebagai dana awal untuk menabung di BPR Danamas.

"Kita jual beras kulitas bagus Rp 9.000 per kilo. Kalau harga di pasar atau toko sudah Rp 11.000 per kilo. Berarti ada selisih Rp 2.000 per kilo. Kalau dia beli 20 kilo maka sudah mendapat Rp 40 ribu. Selisih harga yang mereka beli itu dipakai sebagai dana awal untuk menabung," jelas Siprianus Bintura.

Menurut Siprianus, menyimpan uang di BPR Danamas mendapat banyak keuntungan yakni, bebas biaya administrasi bulanan, bunga harian menarik, dapat diambil setiap saat, dijamin oleh LPS dan simpanan awal

hanya dengan Rp 50.000.

BPR Danamas mengajak masyarakat untuk rajin menabung karena manfaat menabung sangat besar baik untuk mengatasi kebutuhan urgen maupun jaminan hari tua. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,

Teni Jenahas).