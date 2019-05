V BTS Kejutkan Publik dengan Penampilan Terbarunya Lebih Atletis Loh ARMY Jangan Histeris Ya.

POS-KUPANG.COM - V BTS Kejutkan Publik dengan Penampilan Terbarunya Lebih Atletis Loh ARMY Jangan Histeris Ya

Ada perubahan baru pada V BTS.

Member BTS yang satu ini siap-siap membuat ARMY histeris dengan penampilan barunya.

• V BTS Terciduk Mengacak-acak Rambutnya Saat Main Game Lihat Ekspresinya Menggemaskan Banget

• V BTS Tertangkap Kamera Sedang Lakukan Ini Pada Seorang ARMY Saat Fansign Jangan Cemburu Ya

• Selalu Ganti Warna Rambut, Intip Evolusi Rambut V BTS: Dari Oranye Hingga Biru Mana Paling Tampan?

Dilansir dari KSTAR Live, V BTS sudah mulai berolahraga bersama dengan Jungkook.

Pada 19 Mei, Jungkook memulai siaran 'V LIVE' setelah menyelesaikan konser 'Love Yourself: Speak Yourself' di New Jersey pada hari itu.

Saat berada di depan kamera, Jimin, Jin, dan V BTS membuat penampilan khusus mengunjungi golden maknae di siarannya.

Kepada sesama member BTS, V mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini berlatih bersama dengan Jungkook.

Ketika dia datang, V berkata, "Aku datang karena aku mendengar alarm."

Jungkook kemudian menunjukkan ototnya, berkata, "Tubuh Taehyung hyung baik."