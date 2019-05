Jungkook BTS Menangis Tersedu-sedu di Atas Panggung Usai Konser Lihat Cara Jimin Menenangkannya.

POS-KUPANG.COM - Jungkook BTS Menangis Tersedu-sedu di Atas Panggung Usai Konser Lihat Cara Jimin Menenangkannya

Persahabatan BTS memang tak bisa dipungkiri lagi.

Persahabatan mereka selalu diwarnai kasih dan cinta.

Jika ada satu member BTS yang bersedih maka dorongan dan support akan datang dari semua member BTS.

BTS (koreaboo)

Begitupun yang terjadi pada Jungkook BTS baru-baru ini.

Biasanya Jiminlah yang paling cepat menitikan air mata saat tampil di atas panggung.

Tapi kali ini sang golden maknaelah yang emosional.

Dilansir dari Koreaboo, tur Love Yourself: Speak Yourself BTS berakhir pada 19 Mei di New Jersey.

Ketika mereka mencapai akhir konser dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka, air mata mulai mengalir.