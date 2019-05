BTS Resmi Comeback, Inilah Lirik Lagu Boy With Luv feat Halsey Lengkap Terjemahan Indonesia

BTS Tunjukkan Cinta Kepada Halsey Saat Konser di New Jersey, Respon Halsey Tak Terduga!

POS-KUPANG.COM - Tour BTS Love Yourself: Speak Yourself berhenti di New Jersey.

Tampil di hadapan ARMY di New Jersey, BTS berhasil membuat fans terhibur dengan penampilan mereka.

Ketujuh member tampak bersenang-senang saat di atas panggung dengan mengorbankan teman dekat mereka, Halsey.

BTS dan Halsey

Dilansir dari Koreaboo, sebuah video beredar di Twitter menunjukkan ketika Jimin mendengar nama Halsey, dia menirukan kalimat Halsey "I Want It" dari lagu terbaru mereka, Boy With Luv.

Dan J-Hope pun melakukan hal yang sama, dengan antusias menirukan gaya Halsey di Boy With Luv.

ARMY menanggapi aksi para member di atas panggung.

Peniruan ini didasarkan pada seberapa dekat persahabatan mereka.

Video yang dibagikan itu pun dilihat oleh Halsey di media sosial.

Sebagai gantinya, Halsey mengirimkan cintanya untuk para member dan berharap konser mereka sukses.

Hubungan mereka sekuat sebelumnya jika mereka bisa bercanda satu sama lain bahkan ketika mereka jauh.