10 Deretan Solo Fancams Para Idol KPop yang Paling Populer di Tahun 2019, Idola Kamu Ada?

POS-KUPANG.COM - Penampilan para idol kpop selalu dinantikan di atas panggung oleh para penggemar.

Biasanya, ketika para idol kpop ini tampil, para penggemar telah bersiap dengan kamera masing-masing, bersiap untuk merekam aksi idola mereka.

Dan sudah menjadi rahasia umum jika melalui fancam, kita (penggemar kpop) dapat melihat lebih dekat satu member tertentu di atas panggung.

• Deretan Idol KPop ini Punya Aegyosal Nyaris Sempurna, Makin Manis Kalau Senyum! Idola Kamu Ada?

• Idol KPop Perempuan ini Blak-blakan Soal Kepribadian Jin BTS: Sebut Jin Selalu Balas Pesannya

• Inilah 5 Idol KPop yang Memiliki Rambut Berwarna Biru, Idola Kamu Ada?

Hingga pertengahan tahun 2019 ini, tercatat sudah ada beberapa grup kpop yang comeback dengan album mereka.

Beberapa grup idol pun telah melakukan aksi comeback stagenya.

Momen comeback stage para idol kpop ini tentu dimanfaatkan oleh para penggemar untuk bisa merekam idola mereka dari dekat.

Dan diantara beberapa fancam yang beredar di media sosial, inilah 10 solo fancams paling populer di pertengahan tahun 2019 ini.

Yuk langsung kepoin!

10. Jisoo BLACKPINK - Don't Know What to Do