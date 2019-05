Idol KPop Perempuan ini Blak-blakan Soal Kepribadian Jin BTS: Sebut Jin Selalu Balas Pesannya

POS-KUPANG.COM - Salah satu idol kpop perempuan blak-blakan soal kepribadian salah satu member boyband asuhan Big Hit Entertainment, Jin BTS.

Penyanyi, artis dan tokoh TV Korea Selatan, Solbi, baru-baru ini membagikan cerita tentang kedekatannya dengan Jin BTS.

Solbi pun menceritakan apa yang benar-benar ia sukai tentang Jin BTS di luar kamera.

Keduanya diketahui pernah dekat karena syuting bersama.

Solbi membagi kisahnya dengan Jin ketika keduanya pergi ke hutan bersama untuk syuting "Law of the Jungle in Kota Manado".

Solbi mengatakan, "Ketika Anda pergi ke hutan, Anda tidak punya pilihan selain menjadi teman,".

Dan ternyata Jin BTS adalah orang pertama yang mendekati Solbi dan kawan-kawannya dan menyarankan agar membuat obrolan kelompok.

Melihat sikap Jin BTS tersebut, Solbi pun langsung menyadari jika Jin BTS adalah sosok yang bersahabat!

Pertemanannya dengan Jin BTS pun terus berlanjut.