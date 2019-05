Daebak! BTS Jadi Band Pop Pria Pertama yang Kenakan Pakaian Panggung Rancangan Dior.

BTS akan berkolaborasi dengan merek mewah Dior untuk tur dunia mereka.

Dilansir dari Soompi, pada tanggal 2 Mei (waktu setempat), Dior mengumumkan, "BTS akan menjadi band pop pria pertama yang memiliki pakaian panggung mereka yang dirancang oleh direktur artistik Dior Menswear Kim Jones saat mereka memulai tur" Love Yourself: Speak Yourself ".

BTS telah bertemu dengan Kim Jones di Grammy Awards ke-61 pada bulan Februari, dan mereka telah berbagi percakapan tentang jenis sinergi yang dapat mereka ciptakan dengan kolaborasi.

Hasilnya, BTS akan mulai berada di atas panggung di tur "Love Yourself: Speak Yourself", yang akan dimulai pada 4 Mei di Rose Bowl Stadium di Los Angeles, mengenakan pakaian panggung yang dirancang oleh Kim Jones.

Kim Jones menyatakan, "Saya suka BTS karena mereka orang-orang hebat dan juga modis. Semua orang yang saya kenal tergila-gila pada mereka! "Dia menambahkan," Saya terinspirasi oleh BTS dan masing-masing dari tujuh anggota memilih desain yang mereka inginkan. Kami berkolaborasi dengan mereka untuk membuat pakaian. "

Melalui agensi mereka Big Hit Entertainment, para anggota BTS menyatakan, “Kami percaya bahwa sangat berarti bahwa kami adalah artis pria pertama yang memiliki pakaian panggung kami yang dirancang oleh Dior.

Mereka berbagi desain yang terinspirasi oleh panggung dan musik kami, dan berdasarkan desain itu, kami berbagi ide dan menciptakan pakaian panggung.

Kami senang mengenakan pakaian ini di depan semua penggemar kami di stadion. "

BTS akan memulai tur "Love Yourself: Speak Yourself", yang akan dimulai di Los Angeles dan pindah ke Chicago dan New Jersey di AS, São Paulo di Brazil, London di Inggris, Paris di Perancis, dan Osaka dan Shizuoka di Jepang. (POS-KUPANG.COM/Maria Enotoda)

