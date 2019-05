Gerakan Bahu Halsey di Panggung Billboard Music Awards 2019 Bikin ARMY Curiga, Ajaran Jimin BTS?

POS-KUPANG.COM - BTS dan penyanyi Halsey baru saja memukau penonton dan penikmat musik dunia lewat aksi panggung mereka di Billboard Music Awards 2019 di Las Vegas pada 1 Mei .

Untuk pertama kalinya, BTS dan Halsey tampil satu panggung membawakan lagu kolaborasi mereka, Boy With Luv dari album terbaru BTS, Map of the Soul: Persona.

Penampilan mereka di atas panggung menuai banyak pujian. ARMY tentu bangga dengan penampilan BTS dan Halsey.

Sejak awal kemunculan mereka di panggung, ARMY sangat bersemangat dan hal ini bisa dilihat dari seluruh penonton yang bersorak dengan penampilan sempurna mereka.

Ada banyak momen yang langsung memikat hati penggemar, termasuk aksi Jimin yang luar biasa dan saat Halsey mengangkat bahunya dengan sangat epik!

ARMY yang bermata elang menangkap momen ini karena rasanya banyak yang hanyut dengan penampilan mereka sehingga tidak menyadari hal itu.

ARMY tentu yakin 100% jika Jimin telah mengajar Halsey melakukan salah satu gerakan khasnya dan itu adalah hal terbaik yang pernah ada.

Gaya mengangkat bahu ini merupakan gaya Jimin (ARMY pasti sudah tahu).

Gerakan ini dimulai saat "Blood Sweat & Tears".