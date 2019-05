Seandainya Jimin BTS Jadi Polisi, Orang-orang yang Ditangkapnya Pasti Tidak Keberatan

POS-KUPANG.COM -- Selama wawancara singkat dengan Access, BTS mengungkapkan apa yang akan mereka pilih sebagai profesi mereka jika grup belum terbentuk.

Pada awalnya, Jimin BTS tidak punya jawaban dan mengatakan dia tidak akan melakukan apa pun ketika dia awalnya ditanya.

Berkat era "Dope", kami memiliki ide yang tepat tentang seperti apa itu nantinya. Jimin BTS (Koreaboo.com) Jimin BTS (Koreaboo.com) Seseorang yang tampan dalam seragam polisi ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, dan apakah dia benar-benar seorang polisi? Itu akan menjadi level selanjutnya. Jimin BTS (Koreaboo.com) Simak wawancara lengkap di sini untuk melihat respons Jimin dan sisa jawaban BTS. (Koreboo.com)