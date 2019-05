Reaksi Lucu V BTS Saat Taylor Swift Tampil di Billboard Music Awards 2019 Bikin ARMY Gemas!

POS-KUPANG.COM - BTS baru saja menghadiri Billboard Music Awards 2019 di Las Vegas, Amerika.

Di ajang Billboard Music Awards 2019 ini, BTS berhasil meraih penghargaan sebagai Top Duo/Group dan Top Social Artist mengalahkan Dan + Shay, Imagine Dragons, Maroon 5, dan Panic! At the Disco.

Selain memenangkan penghargaan, BTS juga tampil bersama Halsey membawakan lagu terbaru mereka Boys With Love dari album terbaru mereka Map of the Soul: Persona.

Dan sambil menunggu giliran untuk tampil, para member terciduk sangat menikmati dan bersenang-senang saat menonton penampilan para artis dunia di panggung Billboard Music Awards 2019.

Dilansir dari Koreaboo, salah satu moment menggemaskan adalah ketika para member BTS terlihat bersenang-senang saat menonton penampilan Taylor Swift membawakan lagu terbarunya "ME" di kursi barisan depan mereka.

Semua member tertangkap kamera sangat bersemangat dan bertepuk tangan dan menari mengikuti irama Taylor Swift.

Salah satu member yang terlihat sangat bahagia adalah V BTS.

Your browser does not support video.

V BTS terlihat sangat bahagia saat Taylor Swift tampil dan tepat sebelum Taylor Swift memulai lagu, V BTS memandangi RM lalu mulai menari dengan sekuat tenaga.

Your browser does not support video.

Your browser does not support video.

ARMY tampaknya sangat menikmati momen menggemaskan V BTS ini, bukan penampilan Taylor Swift.