Bersiap, Inilah Deretan Idol KPop yang Bakalan Comeback di Bulan Mei 2019, Ada Favoritmu?

POS-KUPANG.COM - Bersiap para penggemar Kpop, karena Bulan Mei akan ada beberapa idol kpop, boyband dan girlband yang akan debut dan melakukan comeback mereka.

Di bulan April 2019, beberapa grup telah melakukan comeback diantaranya BTS dan BLACKPINK.

Dan untuk Bulan Mei ini, akan ada beberapa idol kpop yang bersiap untuk memulai comeback dan debut mereka.

Bahkan, rapper AS, Schoolboy Q menunda perilisan albumnya di AS karena labelnya menyarankan untuk menunggu karena di bulan April bersamaan dengan comebacknya BTS dengan lagu Boy With Luv dari album Map of the soul: Persona.

Grup vokal pria asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment, NCT juga tengah sibuk mempromosikan comebacknya seperti BTS dan Blackpink.

Selain itu, Jeon So Mi, yang meninggalkan JYP Entertainment beberapa waktu lalu telah menandatangani kontrak dengan YG Entertainment’s ‘The Black Label’ dan bersiap melakukan comebacknya.

Comeback dan debut mana yang akan kalian tunggu-tunggu? Kalian dapat memeriksa daftar di bawah ini!

1 Mei - Jeon So Mi, Kim DongHan

2 Mei - Park Bom, Im JiMin