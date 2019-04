Ini Lhoh, Chord (Kunci) Gitar dan Lirik Lagu Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng yang Lagi HIT

POS KUPANG.COM -- - Berikut kunci (chord) gitar dan chord lagu 'Cinta Luar Biasa' milik Andmesh Kamaleng.

G Em

Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir

Am D

Rasa hati ini inginkan dirimu

G Em

Hati tenang mendengar suara indah menyapa

Am D

Geloranya hati ini tak ku sangka

C D

Rasa ini tak tertahan

C D

Hati ini slalu untukmu

G -D/F# Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C G/B Am D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu

G Em

Hari-hari berganti kini cintapun hadir

Am D

Melihatmu, memandangmu bagai bidadari

G Em

Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu

Am D

Hitam panjang rambutmu anggun terikat

C D C D

Rasa ini tak tertahan hati ini slalu untukmu

G -D/F3 Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu oooo

C D

huuu.........

A -E/G# F#m

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Bm E

Tapi cintaku padamu luar biasa

F#m -E D

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Bm A/C# D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia

E Bm A/C# D E

Yang ku punya hanyalah hati yang setia

D A/C# Bm E

Terimalah cintaku yang luar biasa

A

Tulus Padamu..