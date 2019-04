BERITA POPULER: Syahrini Digosipkan Hamil, Kabar Duka dari Tuan Guru Bajang & Ramalan Zodiak

BERITA POPULER: Syahrini Digosipkan Hamil, Kabar Duka Datang dari Tuan Guru Bajang & Ramalan Zodiak

1. Syahrini Hamil? Luna Unggah Foto Tertawa, Istri Reino Balik Unggah Semoga Cinta Anda Berkembang

Saat ini ramai dikabarkan bahwa Syahrini sedang hamil usai menikah dengan Reino Barack.

Ketika publik menyoroti kehamilan Syahrini usai menikah dengan Reino Barack, hampir bersamaan Luna Maya malah unggah foto dengan label tertawa.

Namun sehari kemudian, Syahrini mengunggah sebuah foto dengan caption "Berharap agar Cinta Anda Terus Berkembang Selamanya!".

Pada postingannya itu, istri Reino Barack ini menuliskan;

Every Sunset And Sunrise Come And Go,

Hoping That Your Love Keep Growing Forever !

