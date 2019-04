Poni Lisa BLACKPINK Bikin BLINK "Putus Asa": Apa Rahasia di Balik Poni Sempurna Lisa?

POS-KUPANG.COM - Blackpink baru saja membuat heboh penggemar dengan penampilan mereka di Festival Coachella, salah satu festival musik paling besar di Amerika.

Salah satu member yang menarik perhatian adalah Lisa. Lisa tampil nyaris sempurna dengan rap dan tentu saja dengan tariannya.

Warganet yang bukan penggemar KPop ataupun Blackpink menyebut Lisa dengan julukan, "the girl with the bangs" atau "gadis berponi".

Lisa BLACKPINK (2) (instagram/@lalalalisa_m)

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat melihat penampilan Lisa yang imut dengan poni lucunya yang tetap on point sekalipun Lisa banyak melakukan koreografi.

Penggemar pun bertanya-tanya bagaimana poni Lisa tidak terlihat berantakan dan cenderung rapi padahal Blackpink melakukan koreografi yang ganas di tiap lagunya.

Poni legendaris Lisa ini pun membuat penggemar penasaran dan beberapa BLINK mencoba memecahkan misteri tersebut!

Berbagai saran lucu dan unik seperti menggunakan lem super, jepit rambut, bahkan tato (bagaiamana caranya yah?) untuk mendapatkan poni seperti Lisa.

Rahasia untuk poni sempurna Lisa mungkin akan tetap menjadi misteri selama sisa karirnya.

Siapa yang juga penasaran?