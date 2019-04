RM BTS Beberkan Hal Mengejutkan Soal BTS dan Kiprah Mereka di Industri Musik Korea.

POS-KUPANG.COM - RM BTS Beberkan Hal Mengejutkan Soal BTS dan Kiprah Mereka di Industri Musik Korea

RM BTS mengatakan tur "Speak Yourself" sangat berarti bagi BTS.

RM BTS (koreaboo)

BTS telah mencapai lebih banyak dalam enam tahun daripada yang dicapai kebanyakan senima seumur hidup, tetapi mereka masih memiliki satu "tujuan akhir".

BTS (koreaboo)

Pada 4 Mei, BTS akan memulai tur stadion pertama mereka di Los Angeles, California.

Tur dunia Speak Yourself akan membawa BTS ke stadion utama di seluruh dunia, di mana mereka akan tampil untuk ratusan ribu penggemar.

Sejauh ini, pemberhentiannya mencakup AS, Brasil, Inggris, Prancis, dan Jepang.

BTS (koreaboo)

Ketika BTS berada di New York City untuk mempromosikan album Map of the Soul: Persona, mereka duduk untuk wawancara dengan Ellie Lee dari iHeartRadio.

Ketika ditanya seberapa bersemangat mereka untuk memulai tur lagi, RM menyatakan betapa berartinya bagi BTS.

Sepertinya kami selalu memberi tahu. Tur stadion sedunia: tujuan akhir kami. Dan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

