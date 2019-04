BERITA POPULER: Komentar Nyinyir di IG Ustadz Yusuf Mansyur, Jungkook BTS & Foto AA Gym

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 23 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Baru Unggah 1 Jam, Akun Instagram Ustadz Yusuf Mansyur Sudah Banjir Komentar Nyinyir Netizen, Jungkook BTS Sebut Member BTS Ini Paling Tampan ARMY Histeris Siapakah Dia? dan Aa Gym Unggah Foto Ini! Lihat Reaksi Mulan Jameela, Istri Ahmad Dhani

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Baru Unggah 1 Jam, Akun Instagram Ustadz Yusuf Mansyur Sudah Banjir Komentar Nyinyir Netizen

Seolah tiada akhir, akun Instagram Ustadz Yusuf Mansur @yusufmansurnew, masih saja banjir dengan ucapan, komentar, dan tudingan nyinyir.

Tudingan dan ungkapan nyinyir itu datang dari Netizen.

Hampir semua foto yang diunggah oleh Ustadz Yusuf Mansur, ada saja komentar nyinyir.

Diduga kuat, komentar nyinyir itu karena Ustadz Yusuf Mansur memilih jalan berseberangan dalam hal pilihan Calon Presiden (Capres) di Pillpres 2019.

Ustadz Yusuf Mansur berbeda pilihan dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS dan KH Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa Aa Gym.

Ustadz Yusuf Mansur selama ini memang memilih berada di sisi Capres 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Seperti halnya yang terjadi pada hari ini, Selasa, 23 April 2018, Ustadz Yusuf Mansyur menggunggah sebuah video LRT City Ciracas di akun Instagramnya.