BERITA POPULER: Pengumuman Hasil PMDK-PN, Video Mesum ASN Kemenag Sleman & BTS Dianggap Remeh Haters

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 16 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya, Pengumuman Hasil Seleksi PMDK-PN, video mesum ASN Kemenag Sleman dan komentar pedas haters tentang BTS.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Pengumuman Hasil Seleksi PMDK-PN, Cek Nama Kamu di Link pmdk.politeknik.or.id

Hasil seleksi PMDK-PN telah diumumkan melalui situs resmi, cek di link pmdk.politeknik.or.id.

Pengumuman hasil seleksi PMDK-PN sudah diumumkan hari ini, Selasa (16/4/2019) sejak pukul 14.00 WIB.

Hal tersebut juga dibagikan melalui akun Twitter resmi, @PMDKPN.

Akun @PMDKPN menjelaskan jika peserta yang dianggap lolos dan diterima di politeknik pilhan harus mengikuti prosedur selanjutnya.

"Hai, Pejuang PMDK-PN!

Yuk segera cek pengumuman di http://pmdk.politeknik.or.id/pengumuman

Selamat untuk kalian yang diterima di politeknik pilihan, jangan lupa mengikuti prosedur selanjutnya. Bagi yang belum mendapat kesempatan pada jalur ini jangan berkecil hati dan tetap semangat!

#PMDKPN," cuit @PMDKPN.

• Politeknik Negeri Sudah Buka Pendaftaran, Berakhir 6 April 2019

• Shalat Tahajjud Bisa Sekaligus Sholat Hajat, Ini Penjelasannya

• Live Streaming Brighton vs Cardiff City di Liga Inggris, Rabu 17 April 2019 Jam 01.45 WIB

• Siswi SMA di Kupang Dikabarkan Hilang, Ternyata Ditemukan Tinggal bersama Kekasih

Lebih lanjut, bagi peserta yang lolos harus terus memantau prosedur selanjutnya dengan menghubungi pihak politeknik yang bersangkutan.

"Hai, Pejuang PMDK-PN!

Buat kalian yang dinyatakan lolos, informasi mengenai prosedur selanjutnya dapat menghubungi pihak politeknik yang bersangkutan yaa!