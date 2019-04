Daebak, BTS Jadi Artis Korea Pertama yang Masuk Spotify Daily Global Top 200 Chart!

POS-KUPANG.COM - Boyband asuhan Big Hit Entertainment, BTS kembali menorehkan rekor terbaru.

Usai merilis album terbaru bertajuk Map of the Soul: Persona dengan lagu andalan Boy With Luv bersama penyanyi Amerika, Halsey, MV BTS menjadi video yang paling banyak di tonton di YouTube.

Berbagai rekor BTS ciptakan usai Boy With Luv dirilis.

Salah satu rekor terbaru yang diciptakan adalah BTS menjadi artis Korea yang berada di Spotify daily Global Top 200 chart!

BTS on Spotify (spotify.com)

Menurut tangga lagu Spotify terbaru pada 13 April dilansir dari Soompi, Boy With Luv yang menjadi lagu utama di album terbaru mereka, Map of the Soul: Persona berada di peringkat ketiga chart lagu Spotify Global Top 200.

BTS MAP OF THE SOUL: PERSONA

Ini menjadi satu langkah yang lebih maju dari debut mereka di chart di tempat keempat dan sekarang menjadikannya peringkat tertinggi yang dimiliki artis Korea lainnya di tangga lagu.

Semua lagu dari album ini juga berada di 50 teratas untuk hari kedua berturut-turut dan menjadi yang pertama untuk seorang artis Korea.

Lagu BTS yang berada di chart Spotify adalah "Mikrokosmos" di posisi 22, "Make It Right" di posisi 28, "Dionysus" di posisi 36, "Jamais Vu" di posisi 39 dan "Intro: Persona" di posisi 50.

BTS telah membuat rekor dengan debut di tempat keempat di chart, debut tertinggi yang pernah ada untuk sebuah lagu oleh artis Korea, dan sekarang mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk menciptakan banyak rekor!

Selamat untuk BTS!

(POS-KUPANG.COM/eflin rote)