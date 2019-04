ARMY Bersiap, BTS & Halsey Bakal Tampil di Billboard Music Awards 2019, Catat Tanggalnya!

POS-KUPANG.COM - BTS akan kembali ke panggung Billboard Music Awards. Dan mereka akan membawakan lagu baru mereka "Boy With Luv" bersama Halsey!

Dilansir dari Soompi, pada 14 April KST, setelah penampilan pertama BTS membawakan Boy With Luv di "Saturday Night Live," diumumkan jika BTS dan Halsey akan tampil perdana di Billboard Music Awards 2019!

BTS baru saja merilis album terbaru bertajuk Map of the Soul: Persona dengan single pertama mereka Boy With Luv bersama Halsey.

Lagu ini langsung menuju puncak dan menduduki chart lagu di Korea bahkan di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, Boy With Luv juga memecahkan rekor di YouTube sebagai video tercepat yang paling banyak ditonton setelah dirilis 24 jam.

Sejak dirilis, video musik Boy With Luv BTS terus mencatatkan rekor penonton terbanyak di YouTube.

Bahkan, video musik Boy With Luv kini meraih lebih dari 100 juta penonton.

Video musik BTS - Boy With Lov (Youtube/ibighit)

Boy With Luv hanya membutuhkan waktu 1 hari, 13 jam, dan 38 menit untuk mencatatkan rekor tersebut.

Kini, angka penonton video musik Boy With Luv terus bertambah.