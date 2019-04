Daebak! Baru 5 Jam Dirilis, MV BTS feat Halsey "Boy With Luv" Telah Ditonton 20 Juta Kali!

POS-KUPANG.COM - Baru saja merilis lagu terbarunya, BTS kembali memecahkan rekor melalui MV terbaru mereka "Boy With Luv" yang dinyanyikan bersama penyanyi Amerika, Halsey.

Pada pukul 6 sore (KST), Big Hit Entertainment merilis video musik terbaru mereka berjudul "Boy With Luv" yang menjadi lagu utama di album terbaru Map of the Soul: Persona.

Hanya dalam tempo 5 jam, video musik pertama BTS dari album terbaru mereka ini mencatatkan rekor tontotan baru di YouTube karena berhasil ditonton lebih dari 20 juta kali!

Rekor sebelumnya dipegang MV "Idol" yang berhasil ditonton lebih dari 20 juta kali dalam waktu 6,5 jam.

MV "Idol" sebelumnya memegang rekor sebagai MV grup KPop tercepat yang ditonton lebih dari 20 juta kali!

Selamat untuk BTS!

(POS-KUPANG.COM/eflin rote)

