BLACKPINK Lampaui Rekor BTS, Dalam 4 Jam Video Musik Kill This Love Raih 10 Juta Views

POS-KUPANG.COM - Hanya beberapa jam setelah dirilis, video musik terbaru BLACKPINK berjudul " Kill This Love" berhasil membuatrekor baru.

Pada Jumat (5/4/2019) sekitar pukul 04.13 pagi waktu Korea Selatan, klip musik BLACKPINK tersebut melampaui 10 juta views atau penayangan di YouTube.

Artinya, hanya dibutuhkan empat jam dan 13 menit untuk video yang disturadarai oleh Hyun Seung Seo itu mencapai tonggak sejarah.

"Kill This Love" sekarang menjadi video musik grup K-pop tercepat yang mencapai angka 10 juta views.

Dengan pencapaian itu, BLACKPINK berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang video musik "IDOL" milik BTS yang meraih 10 juta views dalam empat jam dan 16 menit pada Agustus tahun lalu.

"Kill This Love" dirilis hanya beberapa minggu sebelum girlband bentukan YG Entertainment tersebut memulai aksi mereka di Coachella tahun ini, di tengah perjalanan tur dunia In Your Area di Amerika Utara.

Selain singel "Kill This Love", mini album ternyata BLACKPINK yang berjudul sama memasukkan lagu "Don't Know What to Do", "Kick It", dan "Hope Not". Sementara lagu yang dirilis ulang dalam versi remix adalah hit BLACKPINK sebelumnya, "Ddu-Du Ddu-Du".

Nama-nama seperti produser Teddy Park, R Tee, dan Bekuh Boom berada di balik penulisan dan produksi lagu-lagu tersebut.

Instrumen Musik Ala Militer