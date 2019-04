BERITA POPULER: Jungkook BTS Pura-pura Menangis, Transgender Pria Hamil & Prabowo Tegur Pendukungnya

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 9 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Jungkook BTS pura-pura menangis di atas panggung, transgender pria takut melahirkan dan orasi Prabowo di Jogjakarta.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Jungkook BTS Pura-pura Menangis di Atas Panggung Bangkok Thailand Ternyata Ini Penyebabnya

Jungkook BTS Pura-pura Menangis di Atas Panggung Bangkok Thailand Ternyata Ini Penyebabnya

BTS baru saja menyelesaikan tur dunia ''Love Yourself'' mereka di Bangkok Thailand.

Dilansir dari Koreaboo, Pada tanggal 7 April, BTS menampilkan Hari 2 konser Love Yourself mereka di Bangkok dan secara resmi mengakhiri tur dunia Love Yourself 2018-2019 mereka.

• Syuting Drama Korea Hotel De Luna - Jungkook BTS Kirim Yeo Jin Goo Hadiah Istimewa yang Menyentuh

• Aduh! Jungkook BTS Beri Kejutan Manis Untuk Orang Ini ARMY Jangan Cemburu ya

• RM BTS dan 8 Idol KPop Ini Fasih Banget Bicara Bahasa Inggris, Ternyata Ini Cara Mereka Belajar

Jungkook BTS (koreaboo)

Member BTS meninggalkan ARMY dengan banyak kenangan yang tak terlupakan, termasuk satu momen lucu yang tak terduga selama "The Truth Untold".

• Big Hit Entertainment Rilis Video Teaser Boy With Luv BTS Feat Halsey, ARMY Makin Penasaran!

BTS (koreaboo)

"The Truth Untold" adalah salah satu lagu paling menyedihkan yang dinyayikan BTS saat tur.

"The Truth Untold" memiliki kerentanan dan keseriusan tertinggi, tetapi Jin BTS tidak sengaja membuat Jungkook salah tingkah di atas panggung.