Syuting Drama Korea Hotel De Luna - Jungkook BTS Kirim Yeo Jin Goo Hadiah Istimewa yang Menyentuh

POS-KUPANG.COM - Jungkook BTS mengirim kawan dekatnya Yeo Jin Goo hadiah yang istimewa dan Yeo Jin Goo tersentuh.

Pada 8 April 2019, Yeo Jin Goo membagikan foto dirinya dan hadiah Jungkook dan menuliskannya, “JK juga mendukung JK !!! #JKJK #Terima kasihAndaMemberikan SemuanyaIni # 9oogram.”

Dilansir dari Koreaboo.com, Senin (8/4/2019), hadiah Jungkook kepada Yeo Jin Goo tidak lain adalah sebuah truk makanan ringan! Spanduk itu berbunyi, "Kepada JK (Yeo Jin Goo) dari JK (Jeon Jungkook)."

Karena Yeo Jin Goo saat ini sedang syuting drama Hotel Del Luna yang akan datang, Jungkook tampaknya ingin memberikan dorongan energi kepada temannya dengan mengejutkannya dan staf dengan minuman.

Semua cangkir kopi memiliki foto lucu Yeo Jin Goo.

Dan Jungkook memasukkan pesan, "Saya akan mendukung Hotel Del Luna - teman Jin Goo, Jungkook."

Jungkook benar-benar membuktikan bahwa ia adalah salah satu teman yang luar biasa!

Sementara itu, drama Yeo Jin Goo Hotel Del Luna akan mulai ditayangkan pada paruh kedua tahun ini jadi jangan lewatkan!

Yeo Jin Goo adalah aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena perannya dalam A Frozen Flower, Giant dan Warrior Baek Dong-soo serta The Moon That Embraces the Sun di mana ia berperan sebagai Lee Hwon.

Ia lahir 13 Agustus 1997 (usia 21 tahun), berasal dari Distrik Gwanak, Seoul, Korea Selatan

Tinggi badan: 1,74 m

Pendidikan: Universitas Chung-Ang

Penghargaan: Penghargaan Film Blue Dragon untuk Aktor Pendatang Baru Terbaik, LAINNYA

Nominasi: Penghargaan Seni Baeksang untuk Kategori Televisi: Aktor Pemeran Utama Terbaik.