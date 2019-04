Kepsek SDI Laipori Sumba Timur : Taman Bacaan Rama Anak Sebagai Berkat

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Kepala Sekolah (Kepsek) SDI Laipori, di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Kepsek SDI Laipori Mery Herlianis Lay, S mengatakan hadirnya taman bacaan yang rama anak tersebut membawa berkat bagi para siswa di sekolah itu.

Mery Herlianis Lay menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara peresmian Taman Bacaan Pelangi rama anak di sekolah itu, Jumat (5/4/2019).

Adapun Taman bacaan rama anak itu merupakan bantuan dari Yayasan Taman Bacaan Pelangi bekerja sama dengan pihak organisasi lainya.

Taman bacaan rama anak SDI Laipori itu diresmikan oleh Kepala Seksi Paud/TK dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Marthen R. Ndahawali bersama Pendiri Taman Bacaan Pelangi Nila Tanzil dengan menggunting pita.

Mery mengaku sejauh ini buku-buku di perpustakaan hanya menjadi tempat untuk para siswa saat mencari tugas dan informasi. Namun, tidak menjadi tempat bacaan yang ramah terhadap anak-anak karena ruang perpustakaan dan buku-buku tidak tertata secara baik.

Menurut Mery, hadirnya taman bacaan yang rama anak ini menjadi tempat yang menarik, aman, dan sangat menyenangkan bagi anak-anak siswa dalam membaca buku-buku bacaan yang tersediah di dalam taman bacaan tersebut.

Masih menurut Mery, jantungnya pendidikan adalah membaca, jika membaca buku yang minim maka minim pengalaman, apalagi hadirnya Taman bacaan yang rama anak itu untuk memotivasi anak-anak terlebih khusus kepada siswa kelas awal yang belum tahu membaca.

Mery berharap agar kedepan perhatian dari semua pihak agar Taman bacaan ini terus dikembangkan. Ia juga menyampailan terima kasih kepada Taman Bacaan Pelangi, Dinas Pendidikan Sumba Timur, dan pihak lainya yang telah mendukung pendidikan di SDI tersebut, kiranya Tuhan memberkati cinta dan kasih mereka.

Direktur Taman Bacaan Pelangi Nila Tanzil dalam sambutanya mengatakan sejak ia mendirikan yayasan Taman Bacaan Pelangi pada tahun 2009 lalu hingga kini sudah 109 Taman Bacaan Pelangi yang ada di wilayah Indonesia Timur. Salah satu anggota baru Taman Bacaan Pelangi yakni SDI Laipori.

Nila berharap, dengan hadirnya Taman bacaan Pelangi yang rama anak tersebut dapat memotivasi untuk terus rajin membaca buku. Karena drngan membaca buku tentu sangat banyak pengalaman apalagi membaca buku dari sejak usia dini di kelas awal SD.

Nila juga berharap agar para guru dan orang tua tetap mendorong dan memotivasi anak-anak murid untuk membaca. Dan juga kepada Orang Tua dan para guru akan menjaga Taman Bacaan yang ramah anak itu agar tetap digunakan selamanya guna mendukung pendidikan di Sumba Timur.

Nila juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan semua pihak yang telah mendukung untuk berdirinya Taman Bacaan Pelangi yang rama anak di SDI Laipori.

Adapun di dalam taman bacaan ramah anak itu ditata sejumlah jenis buku bacaan dengan baik dan rapih. Di lantai di pasang karpet yang indah dan bersih, pada bagian langit dari ruangan itu dipasang kertas-kertas bergambar dengan tulisan yang indah dan menarik.

Pada bagian tembok luar ruangan itu digambar pemandangan alam dan sejumlah gambar kartun untuk menarik minat para siswa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)