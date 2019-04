Besok All New Ertiga SS Akan Diluncurkan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Besok PT SBM suzuki Mobil akan meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport.

General Manager, Fredy Prijatna, didampingi Branch Manager, Theo Pareira dan Koordinator TFT, Pier Pello, ketika menggelar Press Conference Peluncuran All New Ertiga Suzuki Sport di Suzuki Mobil PT SBM, Jumat (5/4/2019), mengatakan Suzuki All New Ertiga Suzuki Sport secara nasional telah diluncurkan serentak di seluruh Indonesia pada (23/3/2019). Namun untuk NTT sedikit terlambat dan baru dilaksanakan minggu ini.

Fredy menyampaikan prodak varian terbaru All New Ertiga Sport ini merupakan suatu prodak yang diimpikan pelanggan Suzuki.

Alasannya, beberapa bulan yang lalu saat peluncuran All New Ertiga, banyak konsumen yang memberi masukan mengenai Suzuki All New Ertiga.

Oleh karena itu untuk menjawab permintaan pelanggan, Suzuki menghadirkan All New Ertiga Suzuki Sport dengan 13 penambahan dari Suzuki All New Ertiga, diantaranya sudah ada sensor parking, interior berbeda, sudah dilengkapi dengan esp, kamera belakang, ac digital, penampilan audio lebih berbeda dan lainnya.

Dari inovasi ini, kata Fredy, diharapkan sudah bisa memenuhi apa yang diinginkan pelanggan. (*)