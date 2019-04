Live Streaming & Sinopsis Drama Korea 100 Days My Prince Episode 8 Tayang di Trans TV Rabu (3/4)

Sinopsis Drama 100 Days My Prince Tayang di Trans TV Mulai 25 Maret 2019, Pukul 18.00 WIB

Sinopsis dan Live Streaming Drama Korea 100 Days My Prince Episode 8, Tayang di Trans TV Rabu, 3 April 2019 pukul 18.00 WIB: Won Deuk Akhirnya Tahu Dirinya Bukan Won Deuk

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 100 Days My Prince menggantikan slot drama Korea, The Last Empress yang telah tamat di Trans TV, Sabtu (23/3/2019) lalu.

Episode perdana 100 Days My Prince ditayangkan di TransTV mulai Senin (25/3/2019).

Drama Korea 100 Days My Prince ditayangkan di TransTV setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18.00 WIB.

Drama Korea 100 Days My Prince berjumlah 16 episode, ditayangkan di tvN Korea sejak September hingga Oktober lalu.

Drama Korea 100 Days My Prince berkisah tentang putra mahkota Lee Yool (D.O EXO) yang hilang ingatan saat dirinya melarikan diri dari kejaran pembunuh bayaran.

Ia ditolong oleh seorang pria tua yang memiliki anak perempuan bernama Hong-Sim/Yoon Yi-Seo (Nam Ji-Hyun) yang ternyata cinta pertamanya.

Putra Mahkota Lee Yoon kemudian dinikahkan dengan Hong-Sim.

Selama 100 hari, Lee Yoon yang hilang ingatan menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa dengan nama Won Deuk.

Berikut adalah sinopsis "100 Days My Prince" episode 8.

Awas spoiler!

