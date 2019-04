ARMY Bersiaplah, Jin BTS Bocorkan Konsep Album Baru BTS Map of the Soul: Persona

BERITA POPULER: 5 Amalan Jelang Isra Miraj 27 Rajab, Kelakuan Jin BTS Saat April Mop & SPG Digrebek

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 2 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya 5 Amalan Dianjurkan Jelang Isra Miraj 27 Rajab, Bisa Terhindar Dari Api Neraka, Kelakuan Jin BTS Saat April MOP dan SPG digrebek intim dengan bos.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

• Pelaksanaan UNBK di SMA Kristen Citra Bangsa Berlangsung Lancar

• Jelang Pemilu, Polda NTT Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu dan Sispamkota

• Raphael Moeis Sudah Miliki Jet Pribadi, Usia Baru 2 Tahun Loh. Yuk Simak

1. 5 Amalan Dianjurkan Jelang Isra Miraj 27 Rajab, Bisa Terhinda Dari Api Neraka

Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan jelang datangnya Isra Miraj 2019, tanggal 27 Rajab 1440 H atau Rabu (3/4/2019).

Amalan ini dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT.

Berikut amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan jelang Isra Miraj 2019.

1). Memperbanyak Istighfar

Bila hidupnya susah, amalan istighfar bisa mengangkat kesusahan kita.

Dia mengingatkan, bulan Rajab sebagai bulan istighfar karena Allah akan mengampuni seberapa pun banyak dosa kita.