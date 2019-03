Inilah 10 Drama Korea yang Paling Dicari Masyarakat Korea di Bulan Maret, Favoritmu Nomor Berapa?

POS-KUPANG.COM - Inilah 10 Drama Korea yang paling banyak dicari di Korea berdasarkan data per 17 Maret 2019.

Banyak Drama Korea yang ditayangkan bulan ini dan tentu semua membuat kalian ingin menontonnya.

Dan, menurut kalian Drama Korea apa yang paling banyak dicari masyarakat Korea? Kira-kira drama apa yang bisa menangkap rasa ingin tahu masyarakat Korea?

Dilansir dari Kpopmap, Naver memiliki peringkat drama yang paling banyak dicari di Korea.

Meskipun paling banyak dicari, bukan berarti drama ini paling banyak ditonton.

Menarik melihatnya karena trendnya berubah dan beberapa drama mengalami naik turun dari daftar pencarian (berubah setiap hari).

Daftar drama ini didasarkan pada data drama yang dicari setiap hari pada 17 Maret 2019.

Dan posisi pertama ditempati oleh Drama "My Only One". Di tempat kedua ada drama "Romance is a Bonus Book". Dan di tempat ketiga ada drama "The Fiery Priest".

Dan inilah 10 drama yang paling banyak dicari di Korea, kepoin yuk!