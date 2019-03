Nam Ji Hyun & D.O EXO drama Korea 100 Days My Prince

100 Days My Prince Gantikan The Last Empress di Trans TV, Intip 3 Hal Istimewa Drama Korea ini

POS-KUPANG.COM - Satu lagi Drama Korea akan tayang di Trans TV.

Drama Korea 100 Days My Prince dijadwalkan akan tayang usai Drama Korea The Last Empress tamat, Sabtu (23/3/2019).

Drama Korea 100 Days My Prince akan tayang Senin-Jumat mulai pukul 18.00 WIB.

Drama Korea ini dibintangi oleh D.O EXO, Nam Ji Hyun, Han So Hee, dan masih banyak lagi.

Drama Korea 100 Days My Prince (soompi)

Drama Korea 100 Days My Prince sendiri telah ditayangkan tvN sejak bulan September hingga Oktober lalu. Drama ini memiliki 16 episode.

100 Days My Prince adalah drama bergenre romantis yang mengambil latar dinasti Joseon.

Drama Korea ini menceritakan kisah cinta antara seorang putra mahkota yang mengalami amnesia dan seorang wanita yang dikucilkan di desanya karena kecilnya kemungkinannya untuk menikah.

D.O EXO akan memerankan tokoh Lee Yool yang merupakan seorang putera mahkota yang perfeksionis.

Tapi dia menderita cidera fatal dan jatuh dari tebing.