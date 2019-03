Intip Yuk! Potret Yoo In Na dan Lee Dong Wook Dibalik Layar Drama Korea Touch Your Heart Bikin Baper.

POS-KUPANG.COM - Intip Yuk! Potret Yoo In Na dan Lee Dong Wook Dibalik Layar Drama Korea Touch Your Heart Bikin Baper

Yoo In Na dan Lee Dong Wook adalah co-bintang yang sempurna karena mereka saling membantu di belakang layar drama korea "Touch Your Heart."

Drama Korea "Touch Your Heart" adalah drama tentang percintaan antara aktris papan atas Oh Jin Shim (diperankan oleh Yoo In Na) dan pengacara perfeksionis Kwon Jung Rok (diperankan oleh Lee Dong Wook).

Dalam stills yang dirilis, kedua aktor mempraktikkan dialog mereka, kepala membungkuk pada naskah mereka.

Mereka saling membantu, dengan Yoo In Na memeriksa baris berikutnya pada naskah Lee Dong Wook dan Lee Dong Wook duduk di mejanya, mendiskusikan adegan mereka berikutnya.

Sang sutradara menyeringai sementara Lee Dong Wook bercanda dengan Yoo In Na dan berbaring di atas meja.

Di stills lain di mana mereka merekam adegan kencan rumah mereka, mereka dengan nyaman duduk bersama dan berlatih bersama.

Spoiler

Baru-baru ini, pasangan yang menggemaskan itu bubar, ketika Kwon Jung Rok menyadari bahwa hubungan mereka dapat menjadi penghalang bagi kembalinya Oh Jin Shim.