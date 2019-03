Inilah 9 Drama Korea Komedi Romantis yang Cocok Ditonton Saat Santai, Favoritmu Ada?

POS-KUPANG.COM - Inilah 9 Drama Korea yang bisa kamu tonton saat sedang santai.

9 Drama Korea ini memiliki cerita yang ringan, pas untuk menemani kamu saat santai.

Drama Korea apa saja ya?

Berikut 9 Drama Korea yang miliki cerita menyenangkan, nggak bikin baper yang POS-KUPANG.COM lansir dari Soompi.

1. Clean With Passion For Now

Clean With Passion For Now dibintangi Yoon Kyun Sang dan Kim Yoo Jung. Drama ini memiliki cerita yang menggemaskan tentang cinta pertama.

Yoon Kyun Sang berperan sebagai Jang Sun Gyeol, seorang CEO sebuah perusahaan pembersih yang menderita germaphobe.

Dia bertemu Gil Oh Sol yang dibintangi oleh Kim Yoo Jung yang kurang bersih. Dia kurang peduli penampilannya, dan menjadi rapi bukanlah prioritasnya.

Clean With Passion For Now (vivere-militare-est-1991)

Keduanya bertemu dan saling benci pada awalnya. Tapi kemudian perlahan-lahan berkembang menjadi suka dan cinta.