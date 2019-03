Live Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 39-40 Jumat (15/3/2019) di Trans TV

Link Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Tayang di Trans TV Senin 18 Maret 2019

POS-KUPANG.COM - Kami berikan sinopsis dan Live Streaming Drama Korea The Last Empress yang tayang hari ini Senin 18 Maret 2019.

Senin (18/3/2019) Drama Korea The Last Empress telah memasuki episode 42.

Penggemar Drama Korea khususnya drama The Last Empress ini dapat menyaksikannya di Trans TV dan bisa pula via live streaming.

(Link Live Streaming ada di akhir berita)

Namun sebelum menyaksikan drama ini, disarankan Anda untuk membaca sinopsis episode 42 drama Korea yang premiere di stasiun TV SBS pada November 2018 lalu.

The Last Empress dibintangi oleh Jang Na-ra, Choi Jin-hyuk, Shin Sung-rok, Lee Elijah, dan Shin Eun-kyung.

"The Last Empress" merupakan satu drama dengan episode panjang yaitu 52 episode.

Drama Korea The Last Empress tayang di Korea dua episode per hari (Rabu & Kamis) dengan durasi sekitar 30 menit per episodenya.

Stasiun TV lokal Indonesia, TransTV juga menayangkan drama ini rutin dari hari Senin hingga Jumat pukul 18.00 WIB.