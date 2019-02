Hal yang Dicintai & Dibenci dari Drama Korea Touch Your Heart Episode 3-4. Tonton Secara Streaming!

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Touch Your Heart telah memasuki episode 3 dan 4.

Minggu ini, Drama Korea Touch Your Heart memperlihatkan chemistry Jung Rok yang diperankan Lee Dong Wook dan Yoon Seo yang diperankan Yoo In Na.

Jung Rok telah memberikan keputusan untuk memberi Yoon Seo kesempatan untuk menjadi sekretaris.

Namun, bagi seorang aktris yang bekerja kantorran ternyata menjadi masalah. Namun, Yoon Seo tetap bertekad untuk menjadi sekretaris yang handal. Dan Jung Rok memberikannya kesempatan untuk belajar.

Dilansir dari Soompi, inilah beberapa hal yang disukai dan dibenci dari episode 3 dan 4.

1. Loved: Hubungan antara Yoon Seo dan manajernya

Yoon Seo dan manajernya, Hyuk Joon (Oh Eui Sik) memiliki hubungan yang indah. Keduannya benar-benar peduli satu sama lain dan telah bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Keduanya juga saling mengenal dengan baik. Tapi yang benar-benar mencuri perhatian adalah sikap Yoon Seo yang tetap 'down to earth' meskipun ia adalah seorang artis.

Ketika Hyuk Joon ditugaskan sementara, ia berbohong kepada Yoon Seo (agar tidak meyakitinya) dan mengatakan kalau ia terluka. Alih-alih khawatir tentang bagaimana dia (Yoon Seo) akan berpergian selama beberapa hari, ia malah lebih khawatir tentang Hyuk Joon.

Kemudian, ketika kebenaran terungkap, Yoon Seo menanggapinya dengan candaan dan memperingati Hyuk Joon untuk tidak membohonginya lagi.