Basilius Bengoteku Berbagi Pengalaman Terkait Program Inovasi Sekolah di Nagekeo

POS-KUPANG.COM | MBAY --Basilius Bengoteku, Senior Subnational Implementation Adviser, sebagai Inovasi untuk anak Sekolah Indonesia, Kemitraan Australia Indonesia berbagi pengalaman soal inovasi sekolah di Pulau Sumba kepada kepala Sekolah Dasar dan Kepala SMP se Kabupaten Nagekeo.

Kegiatan itu digelar di Aula Setda Nagekeo, Kamis (28/2/2019).

Kabag Humas Setda Nagekeo, Gaspar Taka, kepada POS-KUPANG.COM, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dengan Basilius Bengoteku beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do dengan bapak Basilius Bengoteku, minggu lalu bersepakat untuk membagikan pengalaman yang baik dan bagus kepada para Kepala SD dan SMP di Kabupaten Nagekeo," ujar Gaspar.

Gaspar menjelaskan untuk program Inovasi dalam periode enam bulan ini, pelaksanaan dan ekspansif program berjalan cepat.

Ada 47 program rintisan dan pelatihan dasar dilaksanakan di 17 Kabupaten /Kota mitra di empat provinsi mitra program.

"Belajar dari pelaksanaan pra-rintisan dan program rintisan guru BAIK ( Belajar, Aspiratif, Inklusif dan Kontekstual )di NTT di pulau sumba kemudian oleh bapak Basilius di saat libur dibagikan dengan Kabupaten Nagekeo yang merupakan tanah kelahirannya. Pendekatan program rintisan Inovasi kini menjadi lebih teknis yang mengadopsi model pelatihan dasar (short course) yang dilakukan melalui pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP Se-kabupaten Nagekeo," ujar Gaspar.

Gaspar mengatakan hal ini agar pendekatan program sesuai dengan model pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kementerian Agama.

"Kegiatan ini dihadiri 148 Kasek SD dan SMP yang dalam pengakuan mereka, Tidak bisa menggunakan IT 46 orang 31,08%, Bisa tetapi tidak dapat beroperasi dalam pembelajaran berbasis IT 32 orang 21,62%, Bisa menggunakan IT dengan baik 70 orang 47,29%," ujar Gaspar.

Gaspar mengatakan Basilius menegaskkan guru hendak nya jangan menyerah dan sudah saatnya untuk berkompetisi.

