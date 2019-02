Sales Manager and Public Relation Hotel Neo El Tari Kupang, Helen Freiny Karundeng ditemani General Manager Manager Hotel Neo El Tari Kupang Syamsudin Hasan ketika ditemui POS-KUPANG.COM di Hotel Neo El Tari Kupang, Kamis (20/12/2018)

Sambut Hari Valentine, Hotel Neo El Tari Kupang Adakan Donor Darah dan Tawarkan Promo Diner

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyambut Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2019, manajemen Hotel Neo El Tari Kupang akan mengadakan donor darah dan memberikan promo dinner, Sabtu (9/2/2019).

Demikian disampaikan General Manager Manager Hotel Neo El Tari Kupang Syamsudin Hasan kepada POS-KUPANG.COM saat dihubungi per telepon Sabtu siang.

Donor darah akan dilaksanakan pada kamis (14/2/2019) di hotel tersebut pukul 09.00 Wita hingga 12.00 Wita.

• Pemkot Kupang Siap Terima P3K Sesuai Petunjuk Pusat

Konsep ini lahir dari manajemen hotel yang melihat bahwa wujud kasih sayang tidak sebatas pada hubungan person atau individu akan tetapi wujud kasih sayang sejatinya adalah peduli dan membantu sesama.

"Kami secara rutin setiap tahunnya mengadakan kegiatan donor dari terlebih untuk hari valentine kami mengadakan donor darah untuk orang-orang yang membutuhkan darah," kata Syamsudin.

Kegiatan yang bertema "Give Your Life to Your Love" ini menargetkan lebih dari 50 kantong darah.

• Pesona Bukit Cinta di Awal Februari

Darah yang terkumpul, ujar Syamsudin, diharapkan membantu PMI Kota Kupang sebagai stok darah bagi masyarakat dan membantu sesama yang membutuhkannya.

"Harapannya setiap orang saling peduli. Dengan darah yang disumbangkan dapat bermanfaat. Setetes darah yang diberikan akan memberikan kehidupan bagi orang lain dan di hari Valentine setetes darah berguna bagi sesama," ujarnya.

Untuk promo dinner, lanjut Syamsudin, pihaknya menyiapkan Valentine Set Menu Dinner bagi customer yang berpasangan (couple) dan keluarga (Family Package) yang terdiri atas lima orang.