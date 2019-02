Saat ini Beli Satu Tas Dapat Dua Hanya Bulan Ini Di Toko Gramedia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Merayakan hari ulang tahun ke-49 yang jatuh pada 2 Februari 2019, Toko Buku Gramedia Kupang berbagi keceriaan kepada para customer selama bulan Februari 2019. Berbagai program berupa deretan promo menarik di Toko Buku Gramedia Kupang. Salah satunya adalah beli tas eversac dapat hadiah tas juga

Store Manager Toko Buku Gramedia Kupang, Emanuel Laras Husodo, ketika ditemui Rabu (6/2/2019) mengajak seluruh masyarakat NTT, khususnya kota Kupang untuk menikmati berbagai tawaran menarik pada 2-28 Februari 2019.

Ia mengatakan, pelanggan setia bisa memperoleh diskon Rp 49.000, untuk seluruh buku terbitan Gramedia dan berbagai penawaran Serba 49 produk counter Gramedia.

"Kami juga menyediakan berbagai pilihan tas Eversac dengan diskon 49 persen. Gramedia juga mengajak para pelanggan setia untuk dapat berbagi bersama, melalui kegiatan Evershare. Setiap pelanggan membeli satu tas Eversac bertanda khusus, maka akan mendapatkan satu buah tas yang digunakan untuk berbagi keceriaan bersama sahabat-sahabat yang membutuhkan," katanya

Tak hanya itu, Gramedia juga menjawab kebutuhan para pencinta produk IT dengan memberikan diskon hingga 50 persen untuk produk flashdisk, mouse, speaker hingga peralatan komputer seperti keyboard dan printer.

Bagi pelanggan anak dan remaja, juga bisa memanfaatkan penawaran menarik untuk produk anak seperti boneka dan toys dengan diskon 49 persen.Selain itu bagi pecinta komik Hai Miiko, buruan manfaatkan diskon Rp 49.000

"Ini merupakan wujud terima kasih dan komitmen Gramedia untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan berbagai kebutuhan pelanggan," ujar Emanuel.

Selain itu sebagai komitmen untuk terus berinovasi, Gramedia kini telah hadir untuk memberikan pelayanan lebih kepada para member Gramedia melalui aplikasi My Value. Pelanggan dapat dengan mudah mengumpulkan dan menukarkan poin setiap berbelanja hanya dengan mendaftarkan diri di My Value.

"Tidak hanya itu, selama Februari pelanggan dapat mengikuti permainan seru #BersamaGramedia yang dapat diakses pada aplikasi My Value. Setiap berbelanja minimum Rp. 490.000, akan mendapatkan kesempatan bermain untuk memenangkan vocer dan hadiah langsung yang dapat ditukarkan di Gramedia," ujarnya.

Selain beragam promo menarik, Gramedia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membagikan momen paling berkesan bersama Gramedia dengan mengunggah foto beserta tagar #BersamaGramedia melalui Instagram.

Hadiah menarik sudah disiapkan untuk pelanggan yang mengirimkan foto dan cerita paling menarik.

Info mengenai berbagai promo Gramedia dapat dilihat di media sosial Gramedia @gramediabooks, @gramediapromo, Youtube Gramedia, Twitter @gramedia, Line @gramedia dan Facebook Gramedia Store. (*)