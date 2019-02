Imlek 2019, Berbagai Ucapan yang Bisa Kamu Kirim Lewat WhatsApp, versi Indonesia, Inggris & Mandarin

POS-KUPANG.COM - Besok Selasa, 5 Februari 2019 merupakan hari raya Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa.

Perayaan tahun baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama (bahasa Tionghoa: 正月; pinyin: zhēng yuè) di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh 十五暝 元宵節 pada tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama).

Sebagai wujud toleransi, pada hari tersebut kita akan libur dari segala aktivitas kita.

Kita pun seyogianya mengunjungi saudara-saudara kita, menyampaikan ucapan selamat.

Namun, bagi yang tidak sempat mengunjungi face to face, silakan menyampaikan ucapan selamat lewat sms atau media sosial yang ada.

Kalau Anda bingung bagaimana memberikan ucapan selamat hari raya Imlek, berikut disajikan ucapan selamat imlek dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin!

1. GONG XI FA CAI” 2570. Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

Happy Chinese New Year. May better luck come into us in this new year. Gong xi. Gong xi. Gong xi fa cai 2570

2. “GONG XI FAT CAI 2570″.

Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

3. Semoga tahun barumu diawali dengan senyuman dan hati yang bersih.

“Gong xi fa cai.” Happy always

4. Raihlah bintang di malam tahun baru ini,

semoga apa yang menjadi keinginanmu bisa tercapai. “Gong xi fa cai”