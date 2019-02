Debat Capres 2019 dan Komunikasi Nonverbal

Oleh Robert Bala

POS-KUPANG.COM - Momen Sandiaga Uno memijat Prabowo atau atau sikap Ma'ruf yang lebih banyak diam tetapi memiliki tatapan tajam, merupakan hal yang tidak terkata tetapi terbaca.

Pemirsa menafsir debat capres 2019 keaslian makna di balik aksi nonverbal. Selain itu, dengan perjalanan waktu, kata terucap perlahan terlupakan, tetapi ekspresi nonverbal cukup lama bertahan.

Cukup beralasan ketika John Stoker menulis: 93% of communication occurs through nonverbal behaviour and tone. Only 7% of communication tekes place through the use of words.

Penulis buku Overcoming Fake Talk: How to Hold Real Conversation that Create Respect, Build Relationships, and Get Results, ingin menekankan bahwa komunikasi nonverbal lebih jujur menyampaikan pesan. Ia bisa menyibak kebohongan (fake talk), meski coba ditutup dengan kibulan kata.

Komunikasi nonverbal dilihat lebih efisien karena tanpa berpikir panjang, sebuah pesan dapat dipahami. Akurasi tafsiran lebih tepat. Di baliknya akan terbaca kredibilitas dari pengirim pesan.

Penyampaian pikiran dengan suara yang rendah dan lebih banyak jedah dengan menggunakan kata `o', `e', `um', menandakan rendahnya tingkat kepercayaan diri dan lemahnya penguasaan pesan. Hal itu akan merambat pada kesangsian akan reabilitas atau kesahiban pembicaraan.

Pada sisi lain, komunikasi nonverbal pada gilirannya dapat membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan kecurangan atau manipulasi yang dilakukan. Dengan kata lain, kecurangan tidak akan dibiarkan terlaksana, tetapi sudah bisa dideteksi dan diantisipasi secara dini.

Meski efektivitas dan efisiensi melalui komunikasi nonverbal tetapi secara internal, ada bagian yang tidak mudah diidentifikasi. Aspek kronemik yaitu penggunaan waktu dan proxemik yaitu jarak (intim, personal, sosial, publik) saat berkomunikasi kerap butuh análisis yang lebih detail.

Hal itu berbeda dengan ekspresi heptik berupa sentuhan atau gerakan tubuh dan elusan pijitan kecil, dengan mudah ditafsir sebagai upaya spontan mengatasi grogi akibat stres. Tarian spontan Prabowo pun bisa ditafsir sebagai kecakapan mengatasi stress.