Pernyataan Gubernur NTT Tutup TNK! Beri Angin Segar bagi Destinasi Wisata di Provinsi Tetangga

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Pernyataan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, tentang penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama satu tahun, menjadi angin segar bagi destinasi wisata di provinsi tetangga.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Asosiasi Perusahan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Donatus Matur.

"Pernyataan tentang penutupan TNK itu walaupun sebatas wacana tetapi memberi angin segar kepada destinasi wisata yang ada di daerah lain, seperti Bali atau Lombok," kata Donatus.

Dengan demikian kata dia destinasi di Labuan Bajo dengan sendirinya mengalami kerugian.

Rugi karena wisatawan akhirnya lebih memilih berwisata ke destinasi daerah lain walaupun awalnya mau berkunjung ke Labuan Bajo.

Hal tersebut mungkin saja tidak dirasakan secara langsung oleh pemerintah tentang kerugiannya tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat di Labuan Bajo dan sekitarnya yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata.

Disampaikannya juga, sudah tiga kali gubernur mengeluarkan wacana yang dampaknya merugikan masyarakat.

Tiga pernyataan gubernur itu, yakni menaikan biaya masuk ke TNK menjadi 500 dolar; menutup semua hotel melati di Labuan Bajo dan sekarang mau menutup TNK selama satu tahun untuk penataan.(*)