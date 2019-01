Lolos Live Audition Rising Star Indonesia, R&D Ucapkan Terimakasih untuk Warga NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kontestan Rising Star Indonesia RCTI asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), R&D, lolos babak Live Audition 3.

R&D berhasil lolos ke babak Live Duel setelah berhasil menyanyikan lagu milik Bob Marley yang bertajuk Get Up, Stand Up.

Bahkan duo musisi ini mendapat angka presentase mencapai 86%.

Sontak, Ariel begitu bahagia lantaran sebuah grup musik masih patut diperhitungkan di kancah musik Tanah Air.

• LIVE STREAMING dan Cara Voting Rising Star Indonesia Live Audition 4 di RCTI, Siapa Lolos?

• Kontestan Rising Star Indonesia asal Kupang Inggid Wakano Berkunjung ke Redaksi Pos Kupang

"Kayak gue bilang kemarin, kenapa ada di Rising Star. Bukan soal nyanyi yang benar tapi nyanyi yang menarik," kata Ariel, Senin (14/1/2019).

"Karena duo ini memberikan pertunjukan yang menarik, tanpa mengurangi kualitas dari menyanyi, jadi good job," ujarnya.

R&D pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat NTT yang sudah mendukung mereka.

Ucapan terimakasih itu disampaikan Hendri Masae melalui akun Instagram miliknya @hendrimasae, Kamis (17/1/2019).

Begini unggahan Hendri Masae: