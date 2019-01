Diler Toyota di Kupang Akan Launching New Avanza dan New Veloz Lebih Mewah dan Stylish

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Setelah PT Toyota-Astra Motor (TAM)meluncurkan New Avanza dan New Veloz dengan penampilan semakin modern maka kini giliran diler toyota di Kupang, Auto Nusa launching mobil tersebut.

Kepala Cabang Auto Nusa, Lanang Priyanto dalam rilisnya, Kamis (17/1/2019) mengatakan, launching akan dilakukan pada Minggu (20/1/2019) di Lippo Plaza Kupang.

Pada saat launching akan ada banyak kejutan dan hadiah

Lanang mengatakan, penyegaran yang dilakukan menghadirkan karakter yang kuat berkualitas global yang diproduksi di Indonesia dengan fitur terbaru untuk pengalaman berkendara yang berbeda untuk para konsumen.

Kehadiran New Avanza dan New Veloz diharapkan mampu mengikuti kesuksesan pendahulunya yang tercatat bertahan sebagai market leader.

New Avanza dan New Veloz memberikan kesan yang berbeda dengan tampil lebih modern, lebih lengkap dan juga lebih nyaman, tanpa meninggalkan DNA utamanya yang memang sudah diterima dengan baik oleh penggunanya di Indonesia dan menjadi salah satu faktor keberhasilan produk kendaraan terlaris di Indonesia.

Perubahan mendasar pada penampilan New Avanza terlihat pada bagian depan yang tampak semakin kokoh, stylish, dan modern. Perubahan mencolok terlihat pada empat lampu headlamp yang dibelah mengekspresikan desain stylish dan modern.

Tampilan headlamp yang menggunakan lampu LED dan ditunjang dengan disain garnish yang menarik mampu mengekspresikan sorotan yang tajam dan ramping.

New Avanza dan New Veloz lebih senyap dibandingkan pendahulunya karena improvement pada insulator yang diletakkan di sasis bagian belakang, floor serta dash panel bagian depan, sehingga suara kian kedap memberikan kenyamanan ekstra untuk seluruh penumpang.

Pada fitur keselamatan All New Avanza dan All new Veloz dilengkapi dengan Dual SRS Airbags, Seatbelt with Pretensioner & Force Limiter, ABS (Anti-Lock Braking System), ISOFIX, 3-Points Seatbelt, Side Impact Beam, dan Front Passenger Seat belt Warning.

"Berbagai kelebihan yang dimiliki New Avanza dan New Veloz menjadikan mobil ini tetap menjadi pilihan pelanggan setianya.

Lanang mengatakan masih banyak kelebihan dari dua mobil yang akan dilaunching.

Menurutnya sentuhan yang diberikan pada New Avanza dan New Veloz senantiasa didasarkan kebutuhan pasar. (*)