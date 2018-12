Harga Daging Sapi di TTU Naik

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Menjelang perayaan natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2018, harga daging sapi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengalami kenaikan.

Jika sebelumnya menjelang perayaan natal, harga daging sapi di Pasar Baru Kota Kefamenanu sebesar Rp 85.000 per kg, kini harga daging sapi sudah naik menjadi Rp 90.000 per kg.

Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Baru Kota Kefamenanu yang diketahui bernama Firman Lai kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (17/12/2018) mengaku menjelamg natal, harga daging sapi mengalami kenaikan.

"Kalau sebelumnya kami jual Rp 85.000 per kg, sekarang harganya menjadi Rp 90.000 per kg. Naiknya hanya Rp 5.000 per kg," ungkap Alex.

Firman mengatakan, pihaknya menaikan harga jual daging sapi tersebut, karena para saudagar daging sapi telah menjual dengan harga yang tinggi.

"Kalau kami tidak jual dengan harga yang mahal, maka kami tidak akan dapat untung. Makanya kami naikan sedikit harga sesuaikan dengan harga yang diberikan oleh saudagar," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)