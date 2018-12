George HW Bush: Dari Pilot Perang Dunia II hingga Jadi Presiden AS

Empat mantan Presiden Amerika Serikat berfoto bersama saat menghadiri acara penghormatan terakhir Mantan Ibu Negara AS, Barbara Bush. Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush, dan Ibu Negara AS saat ini Melania Trump juga terlihat dalam foto tersebut.

George HW Bush mengawali kiprahnya mulai dari Pilot Perang Dunia II hingga Jadi Presiden AS

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Presiden ke-41 Amerika Serikat (AS), George HW Bush meninggal dalam usia 94 tahun pada Jumat (30/11/2018).

Bush begitu dikenal karena saat dia memimpin pada periode 1989 hingga 1993, dunia menghadapi dinamika politik terbesar di akhir Perang Dingin.

Dimulai dari runtuhnya Tembok Berlin yang dilanjutkan dengan bubarnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991, dan membuat AS menjadi satu-satunya negara adikuasa dunia saat itu.

Mantan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) hanya memimpin satu periode setelah harus mengakui kekalahan dari jagoan Partai Demokrat, Bill Clinton.

Meski begitu, kiprahnya melahirkan dinasti politik baru di mana dua putranya menjadi pemimpin baik di level negara maupun negara bagian.

Putra tertuanya, George Walker Bush, mengikuti jejak Bush Senior menjadi Presiden AS selama delapan tahun dari 2001 hingga 2009.

Kemudian putra keduanya, John Ellis atau dikenal sebagai Jeb Bush, memimpin Florida sebagai gubernur pada 1999 hingga Januari 2007.

Dilansir AFP Sabtu (1/12/2018), berikut biografi singkat dari presiden yang terkenal dengan janji kampanye "Read my lips. No new taxes (Baca bibir saya. Tidak ada pajak)" itu.

1. Lahir dari Keluarga Dinasti Politik